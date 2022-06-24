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MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Hollanda'da düzenlenecek sezonun 11. etabıyla devam edecek.
MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 26 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 2, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Hollanda'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 138

3. Johann Zarco (Fransa): 111

4. Enea Bastianini (İtalya): 100

5. Brad Binder (Güney Afrika): 82

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