MotoGP'de sıradaki durak İspanya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'da düzenlenecek sezonun 9. etabı Katalonya Grand Prix'si ile devam edecek.

Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 5 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) 3, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 2, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti. İspanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: 1. Fabio Quartararo (Fransa): 122 puan 2. Aleix Espargaro (İspanya): 114 3. Enea Bastianini (İtalya): 94 4. Francesco Bagnaia (İtalya): 81 5. Johann Zarco (Fransa): 75