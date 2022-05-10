  • BIST 2.490,17
  • Altın 902.334
  • Dolar 15.2532
  • Euro 16.0723
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 19 yaşındaki motorkurye Necati Yasin Batır'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü 26 yaşındaki Mehmet Kılıç, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis

Kaza, geçen 16 Ocak günü saat 15.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi, Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır idaresindeki 42 H 1442 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazada ağır yaralanan motokurye Batır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2,70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı. Kılıç hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kılıç, hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın yakınları ile avukatlar katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın alkollü araç kullandığını, otomobille motorlu kuryeye çarptığını ve trafik kurallarını ihlal ettiğinin belirlendiğini; sürücü Kılıç'ın Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede son savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet Kılıç, cezaevinden tahliyesini talep etti.

Savunmanın alınmasının ardından kararını açıklayan hakim, Kılıç'ı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ADÜ'de 'Organ nakli notları değiştirildi' iddiasına soruşturma08 Mayıs 2022 Pazar 20:06
  • Sevgilisine mesaj gönderip kendini vuran kadın ağır yaralandı08 Mayıs 2022 Pazar 20:04
  • TÜGVA binasına bombalı saldırı şüphelisi tutuklandı08 Mayıs 2022 Pazar 19:06
  • Sultanbeyli'de ormanda geniş çaplı denetim yapıldı08 Mayıs 2022 Pazar 18:08
  • Düğün konvoyundakiler yolu kapatıp, havaya ateş açtı: 1 gözaltı07 Mayıs 2022 Cumartesi 23:57
  • Uzaklaştırması olan koca, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı07 Mayıs 2022 Cumartesi 23:56
  • Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı07 Mayıs 2022 Cumartesi 23:55
  • Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:59
  • İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu07 Mayıs 2022 Cumartesi 21:25
  • Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti