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Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda

Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacağı öğrenildi.
Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda

Motorin ve benzin fiyatları milyonlarca sürücünün odağında kalmaya devam ederken, rakamlardaki oynaklık da sürüyor.

Petrolde üretim kesintisi kararı akaryakıt zamlarına neden oldu

Petrol üreticisi ülkelerin kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

Hafta içi 3 zam yaşandı

Petrolün yükselmesiyle akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı.

Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti.

Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 38 kuruş arttı.

Son olarak dün motorin grubunda 1 lira 53 kuruş fiyat artışı yaşandı.

Zam pazartesi günü gece yarısından geçerli olacak

İHA'nın haberine göre, pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak.

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