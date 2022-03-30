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Motorine bir indirim daha geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor.
Motorine bir indirim daha geliyor

Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesiyle Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

Motorin grubuna yarından itibaren bir indirim daha geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 31 Mart 2022 itibarıyla motorinde 88 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liraya düşecek.

Petrol, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinden pozitif mesajlar çıkması ile ilk etapta 115 dolardan 104 dolara gerilemişti.

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