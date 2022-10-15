Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert yükselişin ardından düşüşe geçmişti. Brent petroldeki dalgalı seyir sonrası geçtiğimiz hafta yapılan 4 zammın ardından bir kez indirim gelmişti. Araç sahiplerini üzecek haber geldi, motorine bir zam daha geldi.

5-11 Ekim arasında 4. kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü büyük bir indirim gelmişti. Ancak 2 lira 14 kuruşluk indirim sonrası aradan geçen 2 günün ardından motorine bir zam daha geldi.

FİYAT 27 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 lira 1 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıktı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 27 lira 42 kuruşa, Ankara'da 27 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 27 lira 56 kuruşa çıktı.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Son bir haftada akaryakıta üst üste zam gelmişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de motorine 1 lira 54 kuruş, 11 Ekim'de 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. 13 Ekim tarihinde ise motorinin litresi 2 lira 13 düşmüştü.