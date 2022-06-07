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Motorine bu gece zam gelecek

NTV'de yer alan habere göre; 8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 93 kuruş zam gelecek.
Motorine bu gece zam gelecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan, benzinin litresi ise 26,24 TL2den satılıyor.

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