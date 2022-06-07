Motorine bu gece zam gelecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.
Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan, benzinin litresi ise 26,24 TL2den satılıyor.
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