Motorine gece yarısı indirim geldi

Brent petrolün varilinin 100 doların altına düşmesi sonrası Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Bu kapsamda gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 98 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.