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Motorine indirim geliyor

Dün gece motorine gelen 77 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Yarın gece ise (8 Eylül perşembe) motorin fiyatlarına 1,14 TL indirim gelecek.
Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Pompada 7 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları 77 kuruşluk zam sonrası 25.94 liradan satılıyor. 

OTOGAZA İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün gece litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanmış, otogaza 41 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petroldeki düşüş sonrası 8 Eylül perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşeceği öğrenildi.

Akaryakıtta güncel fiyat listesi şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalarak 94,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,67 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları OPEC'in üretimi azaltma kararı almasıyla hareketlenmeye çalışsa da olmadı. Fiyatları ABD'nin faiz artışı ve beraberinde resesyon endişeleriyle güç kaybetmeye devam ediyor.

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