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Motorine indirim pompaya nasıl yansıdı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?
Motorine indirim pompaya nasıl yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL

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