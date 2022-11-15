Motorine indirim pompaya nasıl yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL
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