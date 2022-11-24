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Motorine ise 95 kuruş indirim geldi

Benzine dün gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatlarında bugün de değişim yaşandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi.
Motorine ise 95 kuruş indirim geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün benzine gelen 1 lira 16 kuruşluk indirimin ardından bugün bir kez daha fiyatlar değişti.

BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 21 lira seviyesine yaklaşırken, motorinin litresi ise bazı şehirlerde 23 lira seviyelerine geriledi.

LİTRE FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükseldi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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