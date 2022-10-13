Motorine yeni indirim geldi! MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.