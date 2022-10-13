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Motorine yeni indirim geldi! MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.
Motorine yeni indirim geldi! MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Brent petrol, 80 dolar seviyesinden 100 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından akaryakıta son 1 haftada 4 kez zam gelmişti. Ancak brent petrolün tekrar düşüşe geçmesi ve 90 dolar seviyelerine inmesinin ardından motorine büyük bir indirim geldi.

MOTORİNE 2 LİRA 13 KURUŞ İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

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