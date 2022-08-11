Motorine zam geldi

Petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
MOTORİNE ZAM
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün motorine gelen 1 liralık indirimin ardından bugün de 82 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 23 liranın üzerine çıktı.
Motorine 5 Ağustos'ta 1,15 TL, bugün ise 1 TL indirim gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.
ZAM SONRASI FİYATLAR
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.
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