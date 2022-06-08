Motorine zam geldi: Bu gece pompaya yansıdı

Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.