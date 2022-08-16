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Motorine zam geliyor

Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.
Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.34 lira, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 lira.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 lira.

 

 

 

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