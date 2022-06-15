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Motorine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak

15 Haziran gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelirken bu gece yarısından itibaren motorine zam yapılacağı belirtildi. Zammın yapılması halinde Motorinin litre fiyatı 29 TL'nin üzerine yükselecek
Motorine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak

Motorine zam geleceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan brent petrol fiyatı akaryakıt fiyatlarına anında yansıyor. Beraberin kurda yaşanan dalgalanma pompa fiyatlarında dalgalanmaları tetikliyor. Bilindiği üzere benzine dün gece yarısından itibaren 97 kuruş indirim geldi ve pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzinin litre fiyatı 28,46 TL'den 27,51 TL'ye düştü. Bu gece yarısından itibaren ise motorine cephesine bir zam yansıtılacağı konuşuluyor. İşte 15 Haziran Benzin, Motorin (Dizel), LPG güncel fiyatları...

MOTORİNE 1,27 ZAM GELECEK Mİ?
Motorine 1,27 TL zam gelmesi bekleniyor. Belirtilen zammın ise bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. 

Söz konusu zammın yapılması halinde Motorinin litre fiyatının 27,90 TL'den 29,17 TL'ye yükselecek.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 97 KURUŞ İNDİRİM GELDİ!
Benzinin litre fiyatına 15 Haziran gece yarısından itibaren yansıyacak şekilde 97 kuruşluk indirim yapıldı. 

Yapılan indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 28,46 TL'den 27,51 TL'ye düştü.

15 HAZİRAN 2022 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul, Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 27,51 TL

Motorin: 27,89 TL

LPG: 12,30 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 27,63TL

Motorin: 28,00 TL

LPG: 12,34 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 27,62TL

Motorin: 28,00 TL

LPG: 12,10 TL

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