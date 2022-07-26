Motorinin ardından benzinde de indirim müjdesi!

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 92 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi. Benzin fiyatlarına ise bu gece indirim geliyor.

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Benzinde ise bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİN VE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.