Motosiklet çaldı, motokuryeyi bıçakladı, kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı 

İzmir’in Buca ilçesinde yemek siparişi verilen iş yerinin önündeki motosikleti çalan şüpheli, bir başka motosikletle kendisini takip eden kuryeyi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.B. (17), 203/30 sokak üzerinde hazır yemek siparişi verilen işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı. M.B.’nin motosikleti çaldığını gören işletme sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı otomobil ile iş yerinde motokurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosikletle, hırsızlık şüphelisi M.B.’yi takip etmeye başladı. Film sahnesinde benzerine rastlanabilecek takip sırasında hırsızlık şüphelisini yakalayan Hamdullah K. ile M.B. arasında arbede yaşandı. Bu sırada, M.B. yanında taşıdığı bıçakla motokuryeyi ayağından yaraladı.

KURYEYİ BIÇAKLADI KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Motokurye Hamdullah K., acı içinde yerde kıvranırken, motosiklete binen M.B., kaçmaya devam etti. Bu sırada otomobille takibi sürdüren işyeri sahibi Fatih Y., önünde manevra yaparak kaçmaya çalışan M.B.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarken, savrulan motositletin çarptığı evin duvarı yıkıldı. Bu sırada evde bulunan İrfan Onat (üstte) ve 5 yaşındaki oğlu şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.B., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne daha sonra da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan M.B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonra otomobilin camını kırarak çıkan işletme sahibi Fatih Y. ve bıçaklanan kurye Hamdullah K. ise hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'BOMBA PATLADI SANDIK'

Bu arada kaza sırasında savrulan motosikletin çarpması sonucu duvarı yıkılan evin sahibi İrfan Onat, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Olayı anlatırken bomba patladığını zannettiğini ifade eden Onat, "Akşam işten eve geldim, koltuğa uzanmıştım. Çocuğum da karşı koltukta telefonla oynuyordu. O sırada bir gürültü geldi, ben bomba patladı sandım. Çocuğumun fırladığını gördüm, kafamın yanına tuğla parçaları geldi. Ben o esnada çocuğumu yerden kaldırdım. Baktım herhangi bir şey olmayınca delikten dışarıya çıktım. Bir baktım motosiklet var, yerde takla atan bir araç var. Aracın içerisindeki camı kırarak olay yerinden kaçtı. Mahalleli sokağa döküldü, polisler geldi." dedi.

Olayda yaşamını yitiren hırsızlık şüphelisi M.B.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar, Fatih Y. ve Hamdullah K.’nın ise tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüleceği bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor.