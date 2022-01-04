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Motosiklet çalıp kuryeyi yaraladıktan sonra ölen şüphelinin 66 suç kaydı çıktı

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir işletmeye ait motosikleti çalıp kendisine engel olmak isteyen personeli bıçaklayan, peşine düşen iş yeri sahibinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Musa Bakır'ın (17), 24’ü motosiklet hırsızlığı, 66 suç
Motosiklet çalıp kuryeyi yaraladıktan sonra ölen şüphelinin 66 suç kaydı çıktı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/3 Sokak'ta meydana geldi. Musa Bakır, 203/30 Sokak’ta hazır yemek siparişi verilen işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı. Musa Bakır'ın motosikleti çaldığını gören işletme sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı otomobille, iş yerinde motokurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosikletle, hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Bir süre sonra Hamdullah K., Musa Bakır’ı yakaladı. Çıkan arbedede Musa Bakır, yanında taşıdığı bıçakla Hamdullah K.’yi ayağından yaraladı.

Hamdullah K. acı içinde yere yığılırken, motosiklete binen Musa Bakır, kaçmaya devam etti. Otomobille takibi sürdüren iş yeri sahibi Fatih Y., önünde manevra yaparak kaçmaya çalışan Musa Bakır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobil takla atarken, savrulan motosikletin çarptığı evin duvarı yıkıldı. Bu sırada evde bulunan İrfan Onat ve 5 yaşındaki oğlu şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bakır, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza sonra otomobilin camını kırarak çıkan Fatih Y. ve bıçaklanan kurye Hamdullah K. ise hastanede tedaviye alındı. 2 yaralının da tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Musa Bakır'ın 24’ü motosiklet hırsızlığı, 66 suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

'BİR FREN SESİ DUYULDU'

Bu arada, Bakır'ın hayatını kaybettiği sokakta oturanlardan Süleyman Çelik, evde çay içtiği sırada duyduğu fren sesiyle sokağa çıktığını söyleyerek, "Baktığımda otomobil ters dönmüştü. Büyük bir gürültü koptu. Geç saatlere kadar uyumadık" dedi.

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