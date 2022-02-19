MSB: 13 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Avaşin-Basyan bölgesinde de tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

AVAŞİN-BASYAN'DA 8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor!

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu." denildi