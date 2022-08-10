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MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 teröristin ve Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Sınır bölgelerinde de teröristlerin saldırılarına karşı cezalandırma atışları sürüyor. Dün 27 terörist güney sınır hattında temizlenmişti, bugünde sayı 17'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulunarak, 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün aynı bölgede 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.

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