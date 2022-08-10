MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 teröristin ve Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.