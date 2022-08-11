MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde ise 13 olmak üzere toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.