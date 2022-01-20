MSB: 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 2018'den bu yana Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirerek, bölge halkını zulümden kurtarmak ve hudutların güvenliğini sağlamak için 4 yıl önce Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 20 Ocak 2018'de saat 17.00'de başlayan harekat kapsamında, ilk olarak Hava Kuvvetleri'nin terör hedeflerini havadan vurduğu hatırlatılarak, "Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki 72 şehidimizin anısına ilk taarruz Hava Kuvvetlerimize ait 72 uçakla yapıldı. Müteakiben kahraman Mehmetçik de Afrin bölgesine doğu, kuzey ve batı yönlerinden kara harekatına başladı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen gücünü asil milletimizin duasından alan kahraman Mehmetçik, bir üst aklın ürünü olan ve betondan inşa edilen terör inlerine teker teker girerek teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları tünellere gömdü" denildi.

'1859 KİLOMETREKARE ALAN GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ'

Ayrıca operasyonun gecikmesi pahasına da olsa sivillere, tarihi ve dini yapılar başta olmak üzere çevreye zarar verilmediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vurulacak hedefler adeta kuyumcu titizliğiyle tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Afrin, diğer ülkelerin yerle bir ettiği Rakka, Halep, Musul ve Doğu Guta gibi olmadı ve TSK'nın hassasiyeti sayesinde kentin altyapısı, mimarisi, tarihi ve dini yapıları zarar görmedi. Tüm dünyanın gözü önünde, tamamen uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı şekilde gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı 57 gün sonra planlandığı gibi başarıyla sonuçlandı. Kahraman Mehmetçik o günden bugüne kadar bölgede toplam 6 bin 370 teröristi etkisiz hale getirdi. TSK'nın operasyonlarıyla 1859 kilometrekare alan da güvenli hale getirildi. Teröristlerin bölgeden temizlenmesinin ardından kapsamlı mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılarak hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetleri icra edildi. Zeytin Dalı Harekatı’nda canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."