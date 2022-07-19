MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.