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MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi. 

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