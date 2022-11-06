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MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan piyade uzman çavuş Halil Yıldız şehit oldu.
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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