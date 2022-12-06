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MSB acı haberi duyurdu: Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu duyurdu.
MSB acı haberi duyurdu: Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Duman'ın (41) merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine giderek eşi Beyhan Duman'a şehadet haberini verdi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve askeri yetkililer de şehidin Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Burada da Kaymakam Yılmaz ve yetkililer, baba Ali ve anne Aysel Duman'a acı haberi ulaştırdı.

Şehidin kent merkezindeki evi ile Ceyhan'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Bir yaşında 1 çocuk babası binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

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