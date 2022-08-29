Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
3.149,25
Altın
1006.709
Dolar
18.1811
Euro
18.0811
Ankara
22 °C
İstanbul
25 °C
İzmir
25 °C
Konya
22 °C
Polatlı Beylikköprü’de icradan satılık tarla
Altındağ Yıldıztepe’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılıyor
Kahramankazan Saray’da icradan satılık 24 dönüm fabrika
Ankara'da Emre Aydın rüzgarı esti
Diyarbakır anneleri: Oğlum ne olursun dön. Seni bekliyorum
Kahramankazan'a İmam Evi: Dualarla açıldı
Cubuk'ta İkipınar Deresi taştı; mahsuller zarar gördü
Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı!
Amasya'da geliştirildi; karada karavan suda yat: Yat Car
Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı
Okul masrafları cep yakıyor
Ankara'dan Pakistan'a 2 uçak yardım
Gençlerbirliği, Pendikspor'a yenildi
Ankara'da 'çirkin karı' sözüne tazminat
Toprak kendi evinde kardeşi ile pişirdiği aşureyi mahalle halkı ile paylaştı
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" başlıklı videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:14
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu
Yüzde yirmi yaşama şansına rağmen iyileşti, azmedip dünya şampiyonu oldu
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi
Ankara'da doğal yaşam
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 36 yıl geçti
Son Eklenen Videolar
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti Muğla'nın Kavaklıdere ilçes
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
Tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu
Yavruları mavi sularla buluşmaya başladı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elmadağ Tatlıca Mahallesine yapılan anıt vatandaşı selamlayacak
Toprak kendi evinde kardeşi ile pişirdiği aşureyi mahalle halkı ile paylaştı
Devlet okulu da olsa özel okulda olsa giderleri karşılamak çok zor
Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.