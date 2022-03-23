MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Teröre ve teröriste geçit yok!" paylaşımında bulunarak, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.