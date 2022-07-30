MSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" paylaşımında bulunarak, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
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