MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekât bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Cüneyt TAŞYÜREK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.