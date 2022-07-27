MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.