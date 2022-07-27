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MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekât bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Cüneyt TAŞYÜREK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

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