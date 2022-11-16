MSB duyurdu: Yunan sınırında 5 terörist yakalandı

MSB: Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün PKK/PYD 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı." paylaşımında bulunarak, yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi." denildi.