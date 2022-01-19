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MSB Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
MSB Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca yolda mahsur kalan tırların kurtarılması için 2 çekici aracın da görevlendirildiği, bölgede destek çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazır olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, yolda mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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