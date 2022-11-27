MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Yurt genelinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Teröristlere nefes dahi aldırmayan Mehmetçiklerimiz, nokta operasyonlara imza atıyor.

Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

3 askerimiz şehit düştü

Miili Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonuc , P.Uzm.Çvş. Eyyüp Uğurlu ve P.Söz.Er. Mehmet Demir'in şehit olduğunu, yaralanan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun da kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz."

Yaralı askerlerden biri daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Akar Harekat Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.



