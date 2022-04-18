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MSB: 'Pençe Kilit Operasyonu' ile terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini bildirdi.
MSB: 'Pençe Kilit Operasyonu' ile terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Terör örgütünün geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu
Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin hava harekatı ile ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurlarının karadan sızdığı ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekat sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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