  • BIST 2.504,32
  • Altın 936.288
  • Dolar 14.6441
  • Euro 15.8232
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 25 °C
»

MSB: Pençe Kilit Operasyonu"nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Pençe Kilit Operasyonu"nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir ve Kırşehir'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor18 Nisan 2022 Pazartesi 13:39
  • Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı18 Nisan 2022 Pazartesi 13:32
  • İş yeri önüne bırakılan şüpheli valizden 7 kilo esrar çıktı18 Nisan 2022 Pazartesi 13:15
  • Çocuk parklarındaki gizli tehlike18 Nisan 2022 Pazartesi 13:14
  • Hakkari kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi18 Nisan 2022 Pazartesi 13:14
  • Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu18 Nisan 2022 Pazartesi 13:13
  • Savunma sanayisinde 9 Ar-Ge projesinin daha başlatılması kararlaştırıldı18 Nisan 2022 Pazartesi 13:13
  • ABD: Kuzey Kore'ye karşılık vereceğiz18 Nisan 2022 Pazartesi 13:10
  • Bakan Koca açıkladı: Kısıtlamalar kalkıyor! İşte yeni dönemin yol haritası18 Nisan 2022 Pazartesi 13:08
  • Rakibinin hamlesini 'hisleriyle gören' judocuların hedefi Avrupa ve dünyada madalya18 Nisan 2022 Pazartesi 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti