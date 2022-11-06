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MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi iki asker şehit oldu.
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

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ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 5  Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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