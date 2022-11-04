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MSB: Serbest paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu açıkladı.
MSB: Serbest paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Gölbaşı ilçesinde serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara Gölbaşı ilçesinde 03 Kasım 2022 tarihinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir için yayımladığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, şehit oldu. Şehit Demir'in acı haberi, Mersin'in Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve anne Aysel Demir'e Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Evli olduğu öğrenilen şehidin, bugün yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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