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MSB Suriye ve Kuzey Irak'a Yapılan Hava Harekatının Görüntülerini Paylaştı

MSB Suriye ve Kuzey Irak'a Yapılan Hava Harekatının Görüntülerini Paylaştı
DİYARBAKIR ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı sitesinden bir savaş uçağı görseliyle yapılan bilg

Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. 

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