MSB Suriye ve Kuzey Irak'a Yapılan Hava Harekatının Görüntülerini Paylaştı

DİYARBAKIR ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı sitesinden bir savaş uçağı görseliyle yapılan bilg
20 Kasım 2022 Pazar 08:30
Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
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