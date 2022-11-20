MSB Suriye ve Kuzey Irak'a Yapılan Hava Harekatının Görüntülerini Paylaştı

DİYARBAKIR ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı sitesinden bir savaş uçağı görseliyle yapılan bilg