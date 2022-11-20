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MSB: Toplam 89 hedef imha edilmiş çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki bölgelere Pençe-Kılıç hava harekatının başarıyla icra edildiğini duyurdu. Operasyonda toplam 89 hedefin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB: Toplam 89 hedef imha edilmiş çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki bölgelere Pençe-Kılıç hava harekatının başarıyla icra edildiğini duyurdu. Operasyonda toplam 89 hedefin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etme stratejimiz kapsamında, teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE-KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" denildi.

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

İcra edilen Pençe-Kılıç hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedefin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

YERLİ VE MİLLİ VURGUSU

Açıklamada büyük oranda yerli ve milli mühimmatlarla gerçekleştirilen harekat sonrasında tüm uçaklarımızın emniyetle üstlerine döndüğü belirtildi. Ayrıca hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında sözde terör yöneticilerinin de bulunduğu söylendi.

Duyuru ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği de vurgulandı.

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