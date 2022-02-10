  • BIST 2.050,71
  • Altın 789.95980
  • Dolar 13.5303
  • Euro 15.4921
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü EOKA'ya karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi.
MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir

MSB, Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik bir televizyon programında kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

TMT'nin terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi10 Şubat 2022 Perşembe 14:31
  • Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi10 Şubat 2022 Perşembe 14:11
  • 112 Acil Çağrı Merkezleri geçen yıl 104,6 milyon çağrıyı yanıtladı10 Şubat 2022 Perşembe 13:58
  • Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi10 Şubat 2022 Perşembe 13:33
  • MSB: Yunanistan 2022’de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik 229 ihlal gerçekleştirdi10 Şubat 2022 Perşembe 13:32
  • İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek10 Şubat 2022 Perşembe 13:31
  • Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor10 Şubat 2022 Perşembe 13:07
  • Lucescu, Türk futbolunun başarısının yerli ve genç futbolculardan geçtiğine inanıyor10 Şubat 2022 Perşembe 12:07
  • THY 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı10 Şubat 2022 Perşembe 12:06
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi10 Şubat 2022 Perşembe 12:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti