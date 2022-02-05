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MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye son vermelidir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, Yunan sınır birliklerinin hem kara hudutlarında hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermeleri gerektiğini belirtti.
MSB: Yunanistan insanlık dışı muameleye son vermelidir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntülerinin 7'den 70'e herkesi derinden üzdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB'nin de dikkatini çekmelidir."

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