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MSB'den 'Anneler Günü' klibi

MSB'den 'Anneler Günü' klibi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaştığı video klip ile Anneler Günü'nü kutladı.

MSB, Anneler Günü için Twitter hesabından, 'Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz' notuyla bir video klip paylaştı. Videoda, Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarına ve operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

'ANNELER DAİMA BAŞ TACIMIZDIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevginin, sabır, şefkat, fedakarlık gibi insani değerlerin timsali ve ilk öğretmenimiz olan annelerin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Anneler; hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren bizler için sıcak bir yuva, yaralarımıza merhem, dertlerimize derman, sığınacağımız güvenli bir limandır. Hayatının her anını çocuklarına vakfeden saygıdeğer annelerimiz; engin hoşgörüsü, sevgi ve merhamet dolu yürekleriyle sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının oluşmasında ve böylelikle güçlü bir toplum yapısının inşa edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bizler, 'ana gibi yar olmaz' diyen ve 'cennetin anaların ayakları altında' olduğuna inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu nedenle en yüksek saygıyı ve en derin sevgiyi hak eden kıymetli anneler daima baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, şu anda karada, denizde ve havada zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın kıymetli annelerine şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."

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