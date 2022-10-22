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MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı
MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK taarruz helikopterlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
22 Ekim 2022 Cumartesi 21:11
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.