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MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı

MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK taarruz helikopterlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
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