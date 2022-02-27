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MSB'den 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'nin İdlib şehrinde 27 Şubat-5 Mart 2020'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileğinde bulunuldu.
MSB'den 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İdlib'de yaşanması muhtemel bir insanlık dramının önüne geçen ve hudutlarımızın güvenliğini sağlayan Bahar Kalkanı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu, uzun ömürler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan harekata ilişkin bilgilerin olduğu grafikte Suriye rejiminin İdlib'deki masum sivilleri de hedefleyen yoğun saldırılar başlatması üzerine, bölgedeki Mehmetçiğin güvenliğini sağlamak ve sınırlara yönelecek göçü önlemek için 27 Şubat 2020'de harekatın başlatıldığı hatırlatıldı.

Kara ve havadan icra edilen ve 5 Mart 2020'de başarıyla tamamlanan harekat ile Suriye'nin kuzeyinde yaşanabilecek insanlık dramının önüne geçildiği vurgulanan grafikte, "Harekat sırasında aktif ve etkin şekilde kullanılan SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız, rejim unsurlarına büyük kayıplar verdirdi. Bahar Kalkanı Harekatı, kısa sürede sonuca ulaşması, Türk SİHA'ları ve ateş destek vasıtalarının gücünün sahada bizzat görülmesi ile harekatlara yeni bir boyut kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca harekat ile rejime ait 3 bin 473 unsur, 3 uçak, 8 helikopter, SİHA, 93 tank, 36 zırhlı araç, 67 obüs/ÇNRA ile 10 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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