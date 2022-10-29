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MSB'den Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel video
MSB'den Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü hazırladığı özel video ile kutladı.
29 Ekim 2022 Cumartesi 15:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.