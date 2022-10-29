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MSB'den Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel video

MSB'den Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü hazırladığı özel video ile kutladı.
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