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MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu

MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu
Zor arazi şartlarında vatani görevini başarıyla yapan Mehmetçiğin günlük yaşamının anlatıldığı video büyük beğeni topladı.
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