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MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu
MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu
Zor arazi şartlarında vatani görevini başarıyla yapan Mehmetçiğin günlük yaşamının anlatıldığı video büyük beğeni topladı.
25 Ekim 2022 Salı 21:55
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.