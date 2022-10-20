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MSB'den kimyasal silah iddiasına sert tepki

TSK'nın terörle mücadelede “kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepkiler sürüyor: Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır
MSB'den kimyasal silah iddiasına sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır” denildi.

MSB, açıklamasında kimyasal silah iddialarıyla ilgili, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." denildi.

MSB: "Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır."

 

 

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