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MSB'den Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
MSB'den Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü mesajı

Mesajda, İngilizlerin 21-22 Kasım 1915 günü Selman-ı Pak'a çekilen Türk birliklerine karşı taarruza başladığı, 23 Kasım'da Osmanlı'nın 51'inci Tümeni'nin kuzeyden yaptığı karşı taarruzla İngiliz kuvvetlerine ağır zayiat verdirerek geri çekilmek zorunda bıraktığı hatırlatıldı.

Geri çekilen İngilizlerin 3 Aralık 1915'te Kut'ül Amare'ye sığındığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halil Kut Paşa komutasındaki Türk birlikleri, 8 Aralık 1915'te Kut'ül Amare'ye sığınan İngiliz mevzilerini kuşattı. Kut'ül Amare kuşatması 4 ay 23 gün devam etti, bu kuşatmaya dayanamayan İngiliz komutan General Charles Townshend 29 Nisan 1916'da bütün askerleriyle birlikte teslim olmak zorunda kaldı. 13 bin 300 kişilik İngiliz askeri birliğinin tamamının esir alınmasıyla kuşatma son buldu. Bu zafer, Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun Çanakkale'de kazandığı zaferden sonra elde ettiği en büyük başarı olarak tarihteki yerini aldı. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'nin ardından Kut'ül Amare'de Osmanlı İmparatorluğu'na ikinci kez mağlup oldu. Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde, canlarını feda ederek şanlı bir destan yazan kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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