  • BIST 2.087,15
  • Altın 933.662
  • Dolar 14.7621
  • Euro 16.1882
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savaş uçaklarının uçuşa hazırlık ve belirlenen hedeflerin isabetle vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler yer aldı. Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.

MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor14 Mart 2022 Pazartesi 15:45
  • Lavrov: Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor14 Mart 2022 Pazartesi 15:37
  • Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor14 Mart 2022 Pazartesi 15:36
  • MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı14 Mart 2022 Pazartesi 14:52
  • FAO’dan dikkat çeken ayçiçek yağı açıklaması14 Mart 2022 Pazartesi 14:43
  • Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına ücret müjdesi14 Mart 2022 Pazartesi 14:41
  • 100 bin TL'ye kadar hibe! Başvuru için son gün yarın14 Mart 2022 Pazartesi 14:40
  • DSÖ'den Ukrayna açıklaması: Gece gündüz çalışıyoruz14 Mart 2022 Pazartesi 14:39
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı14 Mart 2022 Pazartesi 14:39
  • Bakan Soylu'nun acı günü: Kuzeni Oğuz Reis'i kaybetti14 Mart 2022 Pazartesi 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti