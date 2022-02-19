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MSB'den Türkiye-NATO ortaklığının 70. yılı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer alan Türkiye'nin, üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini bildirdi.
MSB'den Türkiye-NATO ortaklığının 70. yılı paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak İttifak'a önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin ittifaka yaptığı katkıların anlatıldığı bir de görsele yer verildi.

Görselde, NATO'ya 18 Şubat 1952'de katılan Türkiye'nin, aradan geçen 70 yılda ittifaka etkin, güçlü, kesintisiz destek ve önemli katkı sağladığı ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kovid-19 döneminde, NATO'ya en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülke arasında yer aldığı bildirilen görselde, ayrıca Türkiye'nin NATO'nun ortak bütçesine en fazla mali katkı sunan ilk 8 ülke arasında bulunduğu kaydedildi.

NATO'nun en büyük 2'nci ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Türkiye'nin NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmasında önemli görevler icra ettiği belirtilirken, "NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer alan ülkemiz, üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmiş ve getirmeye de devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF-2022) kapsamında "Öncü Müteakip Kuvvet Grubu Görevi"ni icra ettiği bildirilerek, NATO Mukabele Kuvveti için Deniz Unsur Komutanlığı görevinin 2023 yılında Deniz kuvvetleri tarafından, Hava Unsur Komutanlığı görevinin ise 2025 yılında Hava Kuvvetleri tarafından icra edileceği kaydedildi.

Ayrıca, NATO Muharip Kolordu Komutanlığı görevinin 2023 yılında İstanbul'daki 3'üncü Kolordu Komutanlığı tarafından yürüteceği bilgisi paylaşıldı.

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